Eergisteren ontstond een breuk in de chloorinstallatie van het stedelijke zwembad in Ieper.

De installatie is volledig stuk en moet vervangen worden. Daarom zal het zwembad pas ten vroegste op maandag 10 mei weer kunnen openen. Schepen bevoegd voor sport Patrick Benoot: “Mensen die reeds een zwembeurt reserveerden, zullen automatisch een terugbetaling krijgen. De Sportdienst contacteert deelnemers van zwemlessen of andere activiteiten in het zwembad. Ook de clubs worden verwittigd. We hopen dat het zwembad zo snel mogelijk weer kan openen”.

Lees ook: