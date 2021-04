Zwembad Ieper gaat morgen al weer open

Het stedelijk zwembad in Ieper gaat sneller dan verwacht weer open na een breuk in de chloorinstallatie.

Dat gebeurt morgenmiddag al om 13.30 u. De installatie, die het twee weken geleden begaf, kon sneller vervangen worden dan verwacht. Schepen van Sport Patrick Benoot: “Meteen na het uitvallen van de installatie zaten we al samen met alle betrokken partijen om naar de best mogelijke oplossing te zoeken. Er werd snel geschakeld waardoor we nu het zwembad vroeger kunnen openen dan verwacht. De nieuwe installatie is uitgebreid getest en veilig bevonden". Abonnementhouders en personen met een meerbeurtenkaart zullen gecompenseerd worden voor de periode dat het zwembad gesloten was.

