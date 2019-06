Vorige week zijn in het Ieperse zwembad ‘s nachts enkele plafondtegels naar beneden gekomen. Het zwembad was toen ook even dicht, om te controleren of er nog gevaar was op extra loskomende tegels.

Vanavond weer open?

Uit controle bleek dat er inderdaad nog tegels los zaten, die mogelijk naar beneden zouden kunnen komen. Die tegels gaan ze nu wegnemen. Kleuterscholen en lagere scholen die het instructiebad of doelgroepenbad in gaan, kunnen wel zwemmen.

Normaal heropent het zwembad in de vooravond.