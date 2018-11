Zwembad Gistel kan nog altijd niet openen

Het zwembad van Gistel, dat al bijna een jaar dicht is door renovatiewerken, kan nog altijd niet heropenen. Bij het opnieuw vullen van de kuip blijkt er een lek te zitten in de buizen tussen het zwembad en de zuiveringsinstallatie.

Het zwembad van Gistel moest normaal in februari van dit jaar weer opengaan. Maar tijdens het vernieuwen van het plafond bleken de dakbalken rot te zijn. Een volledig nieuw dak was de enige optie. Het zwembad zou deze maand weer open gaan, maar nu gooit een lek in de buizen voor de tweede keer roet in het eten. Intussen is wel al een aannemer aangesteld om het lek te repareren. De renovatie die de levensduur van het zwembad met tien jaar moet verlengen, kost intussen meer dan een half miljoen euro. Een nieuwe openingsdatum is nog niet bekend.

