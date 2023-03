Als alles goed gaat, kunnen de werken in juni beginnen, en is het nieuwe zwembad in 2025 open. Het gemeentebestuur van Bredene wil het oude zwembad hoe dan ook tot dan openhouden, maar dat kampt meer en meer met technische problemen. De installaties zijn wel grotendeels vernieuwd, maar de leidingen en het bad zelf zijn verouderd. De milieuvergunning is wel verlengd tot het nieuwe zwembad opengaat.

