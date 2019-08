Zwembad Beernem is weer open

Één van de redenen van de sluiting was de slechte staat van de hoogspanningscabine in het zwembad. Die cabine is ondertussen vervangen door een tijdelijke hoogspanningscabine.

Verwenweek

De hele week lang worden de zwemfanaten er gratis in de watten gelegd met een verwenweek. Zo was er vanochtend een gartis ontbijt voor vroege vogels. Morgen is er een gratis initiatie aqua fitness (20.00 - 21.00 u) in samenwerking met de Beernemse zwemclub. Inschrijven kan via beernemsezwemclub@hotmail.com.

Ook later op de week valt daar iets leuks te beleven. Woensdag 7 augustus: aqua survivalbaan voor alle waterratten (14.00 - 18.00 u), donderdag 8 augustus: gratis initiatie duiken (19.30 - 21.00 u), in samenwerking met de Tortuga Divers. Inschrijven kan via bestuur@tortugadivers.be

Wie een zwemabonnement had dat nog geldig was op 8 april kan die gratis laten verlengen bij de sportdienst in sportpark Drogenbrood.

