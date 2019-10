Het zwembad van Beernem is sinds gisteren dicht door een legionella-besmetting. Dat zegt Radio 2 West-Vlaanderen.

Om die te bestrijden moeten de leidingen gespoeld worden. Het zwembad is al zeker tot donderdag dicht. Zwemmers moeten in de tussentijd naar een ander zwembad in de buurt. Beernem wil overigens binnen een paar jaar een nieuw zwembad bouwen.