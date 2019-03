Het zwembad van Avelgem was een maand dicht omdat één van de twintig spankabels van het onderdak was geknakt. Na onderzoek bleek dat alle spankabels vervangen moesten worden. Daarnaast moesten ook alle stalen constructies behandeld worden met een corrosiewerende verf. Het zwembad is maandag weer toegankelijk, vanaf 13u15.

