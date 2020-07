Zwembad Abdijkaai weer open tegen Kortrijk Congé?

Zwembadbeheerder Lago hoopt halfweg volgende week al het openluchtzwembad aan de Abdijkaai in Kortrijk te kunnen heropstarten.

Afgelopen weekend liepen er vele duizenden liters zwembadwater weg in de kelders. De oorzaak ligt wellicht bij een magneetklep die niet gewerkt heeft. Een technische of een menselijke fout, dat moet nog bepaald worden. Het is hoe dan ook een oude installatie. Lago hoopt dat de heropstart vlot verloopt. Als dat lukt zou het zwembad, na enkele dagen testen en het chloor op peil brengen, tegen Kortrijk Congé weer zwemmers moeten kunnen ontvangen. 21 juli lijkt op vandaag een realistische inschatting.

