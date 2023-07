Zwem- en captatieverbod in Kortrijk opgeheven

Het captatie- en zwemverbod gold sinds 19 juli omdat er giftige blauwalgen gevonden waren op het Kanaal. Zeker voor de zwemzone bij het open zwembad aan de Abdijkaai was dat verbod nodig.

Door lagere temperaturen en de recente regenval is de waterkwaliteit terug op een aanvaardbaar niveau. Die is nog niet zeer goed, maar wel voldoende. Zwemmen mag dus weer en ook het captatieverbod is opgeheven. Maar er wordt aangeraden aan kinderen, ouderen, en mensen met een lagere weerstand om het zwemmen nog even uit te stellen.