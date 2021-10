Zwarte punten: van 44 naar 32 in West-Vlaanderen

Het aantal zwarte punten in het verkeer is in West-Vlaanderen is gedaald van 44 (2020) naar 32 (2021). Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters.

Van die 32 zijn er 14 werken in uitvoering of bijna helemaal af, 5 staan gepland, en 12 zitten in een studiefase. Op 1 zwart punt zijn er kleine ingrepen gepland.

Gevaarlijke punten op de dynamische lijst worden uiteraard aangepakt, maar voor de minister moet het nog wat sneller gaan. “Begin dit jaar heb ik een nieuwe bestuurlijke aanpak gelanceerd, MIA, ofwel Mobiliteit Innovatief Aanpakken, waardoor alles sneller kan,” zegt de minister. “Eigenlijk zitten we in een vicieuze cirkel die liever vandaag dan morgen moet doorbroken worden. Wanneer er veel ongevallen gebeuren op een bepaald punt, dan komt het op de dynamische lijst gevaarlijke punten en wordt het vroeg of laat aangepakt. Mijn ambitie is net om te voorkomen dat een punt een gevaarlijk punt wordt.”