Zware straffen voor Albanese mensensmokkelaars

De 31-jarige Albanees en zijn kompanen smokkelden wellicht honderden transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk. In totaal kreeg de bende ruim 3, 5 miljoen euro boete, waarvan 236.000 euro met uitstel.

In februari voerde de politie een observatie uit op de parking langs de E40 in Jabbeke. Ze stelden vast hoe mensen met twee voertuigen naar de snelwegparking werden gebracht. De politie besloot de voertuigen te volgen tot in Pervijze, tussen Diksmuide en Veurne. Daar werden twee Albanese mannen en een Albanese vrouw op heterdaad betrapt bij het smokkelen van dertien mensen in een Roemeense vrachtwagen.

Aanhouding bevolen

De bende werd geleid vanuit Londen. De luitenanten van de Albanees werden tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld. De kopstukken werden in juni ingerekend, maar blijven zich tegen hun overlevering verzetten. De rechter heeft vrijdagochtend hun onmiddellijke aanhouding bevolen. De bende gebruikte het voormalige Formule 1-hotel in Gent als vaste uitvalsbasis. Van daaruit werden de transmigranten naar de parkings gebracht. De bende maakte gebruik van gegarandeerde transporten, waardoor ook drie vrachtwagenchauffeurs voor hun aandeel in de mensensmokkel werden veroordeeld.