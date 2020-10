Zware schade na brand in schoonheidssalon in Sint-Denijs

Het was de zaakvoerster zelf die omstreeks 10u het vuur opmerkte en de hulpdiensten alarmeerde. “Ik kwam iets ophalen en zodra ik nog maar de deur opende, merkte ik heel wat rook en reeds zwartgeblakerde ramen op, maar geen vlammen”, vertelt de vrouw. “Gelukkig dat ik langs kwam, want normaal moest onze zoon deze voormiddag een voetbalmatch spelen en waren we niet thuis. Gezien die afgelast is, waren we dus toch thuis."

Vooraan in het salon is zware brand- en roetschade en kwamen door de hitte de lamellen aan het plafond naar beneden. Zodra de brand geblust was, werd de volledige ruimte door de brandweer verlucht.

"Sluit binnendeuren zoveel mogelijk"

“De brandweer startte recent een preventiecampagne om te bevolking te sensibiliseren om binnendeuren in de woning zoveel mogelijk dicht te doen. Op die manier wordt voorkomen dat bij een brand de rook en het vuur zich uitbreiden. Het feit dat de deuren hier gesloten waren, heeft echt wel het verschil gemaakt en zorgde ervoor dat de aanpalende ruimtes geen schade opliepen”, benadrukte Majoor Ignas Callens van hulpverleningszone Fluvia.