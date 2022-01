Zware frontale botsing in Ramskapelle

Zaterdagnamiddag gebeurde een zwaar ongeval op de Diksmuidse Weg tussen Ramskapelle en Pervijze. In een bocht reed een witte Audi personenwagen, die uit de richting van Nieuwpoort kwam, in op een Mercedes die uit de tegenovergestelde richting kwam.

In de witte Audi vielen geen gewonden, de inzittenden van de Mercedes zaten gekneld en moesten door de brandweer bevrijd worden. Ze werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de eerste vaststellingen van de politie Westkust verloor de bestuurder van de Audi de controle over zijn voertuig nadat hij met een wiel in de zachte berm reed en vervolgens wilde corrigeren, met een frontale botsing tot gevolg.

De Diksmuidse Weg was afgesloten voor de vaststellingen. De politie Westkust zette een drone in om de omstandigheden van het ongeval beter in beeld te krijgen. Beide wagens raakten door de botsing zwaar beschadigd en moesten getakeld worden.