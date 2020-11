Zware crash in F1 GP van Bahrein

Onze microbollen brengen niet veel geluk in de Formule 1. In de GP van Bahrein was er namelijk een zware crash. Grosjean vloog tegen de vangrail waarna zijn bolide scheurde en de benzinetank ontplofte...

Grosjean schoot op hoge snelheid van de baan en belandde frontaal tegen de boarding na in aanraking te zijn gekomen met de wagen van Daniil Kvyat. Daarbij vloog de bolide van Grosjean meteen in brand. De Fransman kon met hulp van race marshals snel zijn wagen en de vuurzee verlaten.

Op beelden was te zien hoe Grosjean terug naar de pitsstraat werd gebracht. Hij is vervolgens naar het medisch centrum vervoerd voor verdere controle en behandeling van zijn brandwonden.

Even later werd de race hervat. Het leverde echter opnieuw problemen op. Nu was het Lance Stroll die crashte, en opnieuw was Daniil Kvyat betrokken.