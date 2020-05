Zware brand in vetverwerkend bedrijf in Moen

Bij het vetverwerkend bedrijf Eurofat langs de Moenkouterstraat in de Zwevegemse deelgemeente Moen is zondagochtend rond kwart na vijf een zware brand uitgebroken.

“Wij kregen melding van metershoge vlammen en een zware rookpluim”, vertelt brandweerofficier Tom Dekeyzer van brandweerpost Avelgem. “Dat bleek te kloppen, want tijdens het aanrijden zagen we de rookpluim al van ver”.

De brand woedde niet in de bedrijfsgebouwen zelf, maar in een installatie die net naast het gebouw staat en harde resten uit frituurvet vermaalt.

Heropflakkeringen voorkomen

Uiteindelijk kreeg de brandweer het vuur snel onder controle en kon een deel van de opgeroepen manschappen rond 7u al naar de kazerne terugkeren. Om heropflakkeringen te voorkomen bleef een beperkte ploeg ter plaatse om na te blussen.

“Hoe het vuur precies ontstond, is niet meteen duidelijk. Rond 1u zondagmorgen was een medewerker nog ter plaatse geweest om alles te controleren en toen bleef alles in orde te zijn.

Zelfde machine brandde al eerder dit jaar

Het is niet de eerste keer dat Eurofat getroffen wordt door een brand. In januari van dit jaar kreeg het bedrijf ook al af te rekenen met een brand aan dezelfde machine. Toen werd erger voorkomen door de nachtwaker van het naburige bedrijf Bekaert, die de brandweer alarmeerde na het opmerken van een brandgeur. De firma Eurofat is gespecialiseerd in het ophalen en milieuvriendelijk recycleren van frituurolie en -vetten en maakt deel uit van de Belgische bedrijvengroep LIPA.