Zware brand vernielt woning in Lauwe

Bij een zware brand in de Wevelgemstraat in Lauwe is een rijwoning volledig verwoest.

De bewoners konden ontkomen, een hond overleefde de vuurzee niet. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het dak en was er ook een enorme rookontwikkeling. De aanpalende woningen werden gevrijwaard. Het vuur ontstond vermoedelijk in de badkamer. De precieze oorzaak is nog niet bekend.

Steuntje in de rug

De getroffen woning stond in Lauwe bekend als de 'VZW Voedselhoek, steuntje in de rug'. Mensen die het wat moeilijker hadden, konden er terecht voor voeding. Meteen na de brand hebben heel wat mensen op Facebook hun solidariteit betuigd met het getroffen gezin. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Zo zou er ondermeer zondagnamiddag een grote inzamelactie worden georganiseerd in Lauwe, in Hoeve Delaere.