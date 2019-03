Zware brand op tuinbouwbedrijf in Poperinge

In Poperinge woedt een zware brand op een tuinbouwbedrijf.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse in de Elverdingseweg. Drie of vier loodsen staan in brand. De brandweer probeert te vermijden dat het vuur overslaat naar andere loodsen.

Op het bedrijf worden groenten en fruit gekweekt.