Deze middag heeft het in in een appartementsgebouw in de Honoré Borgersstraat hevig gebrand.

De zwarte rook was van ver te zien, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. De brand is ontstaan zijn bij roofingwerken. Er zijn geen gewonden zijn gevallen. Op foto's is te hoe de vlammen uit het dak slaan. Buurtbewoners hoorden ook explosies.