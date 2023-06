Zware brand legt vlasbedrijf in de as, mogelijk asbest vrijgekomen

In Ingelmunster heeft gisteravond een zware brand gewoed in een vlasbedrijf in de Krekelstraat. De loods ging volledig in de vlammen op.

De brand ontstond rond 21u30. Doordat in de loods hooi ligt opgeslagen, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. De loods werd dan ook totaal vernield. Wellicht is het vuur door zelfontbranding ontstaan. De brandweer en de gemeente vragen iedereen die in de buurt van het vlasbedrijf woont, om ramen en deuren dicht te houden, omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, onder meer in een preiveld (zie foto hieronder)

Op Facebook verspreidt de gemeente deze boodschap: “Het dak van desbetreffende loods bestond uit asbest. Bij een eerste nazicht kon men geen stukken asbest aantreffen in de zone waar men mogelijks neerslag zou kunnen verwachten. Wel werden in die zone enkele verbrande vezeltjes hooi/vlas aangetroffen. De bewoners van het gebied waar er neerslag van asbest zou kunnen zijn zullen door onze diensten vanmorgen worden ingelicht. Dit betreft voorlopig een klein deeltje van Meulebeke (klein deel van Knorrebosstraat en Vuilputstraat)."

Facebookpost gemeente: "Het is dus echter helemaal niet zeker dat er zich stukken asbest hebben verspreid door thermische stuwing. Bij aantreffen van stukken asbest, en dan spreken we over grotere stukken (bv grootte van glasscherven) in de vorm van vezelachtig plaatmateriaal, mag de brandweer worden ingelicht. De zone wordt straks in de ochtend opnieuw geëvalueerd."