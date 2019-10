Zware brand legt rijwoning in de as

Een zware brand heeft zaterdagnacht in de Poekelaan in Beveren-Leie een rijwoning in de as gelegd. Ook de zolderverdieping van een aanpalende rijwoning liep brandschade op.

Het vuur werd even voor vier uur opgemerkt door een buur, die onmiddellijk de hulpdiensten verwittigde. Toen die ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al uit de woning. De brand zorgde voor heel wat rookontwikkeling, die zich al snel in de buurt en over de nabijgelegen Kortrijkseweg verspreidde. Na een uur blussen kreeg de brandweer het vuur onder controle.

Op het ogenblik van de brand was niemand in de woning aanwezig. De bewoners van de aanpalende woning konden ontkomen, waardoor niemand gewond raakte. Over de oorzaak van de brand is er nog geen duidelijkheid.