Zware brand in Kortrijk, Onderzoekscentrum gaat in vlammen op

In Kortrijk is deze ochtend een zware brand uitgebroken in de Graaf Karel de Goedelaan. Het gaat om een onderzoekscentrum van de Universiteit van Gent, VEG-i-TEC. Er zijn geen gewonden. De brand zou ontstaan zijn in het labo.

Het gebouw is nog maar officieel open van 10 september 2021. Veg-i-tec is een onderzoekscentrum van de universiteit Gent dat processen wil verbeteren in de verwerking van groenten en aardappelen. Het gebouw kostte 7,5 miljoen euro. De brandweer en hulpdiensten zijn ter plaatse.

Er zijn geen studenten of onderzoekers aanwezig in het gebouw. De UGent viert vandaag zijn Dies Natales. Er is voorlopig weinig impact op verkeer: een kleine verkeersomleiding is voorzien in de Graaf Karel de Goedelaan. Er kan een impact zijn op het spoorverkeer, maar dat is nog niet duidelijk. De spoorlijn Kortrijk-Brugge passeert net naast het gebouw.

Dinsdag zou de bondspresident van Oostenrijk, Alexander Van der Bellen, op uitnodiging van de koning een bezoek brengen aan VEG-i-TEC.

Aan de andere zijde van de spoorlijn ligt het nieuwe Kortrijkse zwembad. Ook daar brak - vrij kort na de opening - een zware brand uit, op 27 februari 2019.

Omstreeks 10.30 uur was de brand onder controle. De bluswerken zijn nog volop bezig en de brandweer blijft ter plaatse om kleine heropflakkeringen tegen te gaan. Momenteel is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.