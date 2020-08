Zware brand in kippenstal in Avekapelle

In Veurne heeft vanmiddag een hevige brand gewoed in een kippenstal. Gelukkig waren er geen dieren in het gebouw. De brand ontstond aan de isolatie van het dak. De stal is volledig uitgebrand.

Het is rond kwart voor vier vanmiddag als de brandweer Westhoek een oproep krijgt van een stalbrand langs de Roesdammestraat in Avekapelle bij Veurne. Een kippenstal van 500 vierkante meter staat in lichterlaaie. Om het vuur te lijf te gaan rukken twee extra tankwagens uit van de post in Oostduinkerke en Diksmuide. De rookpluim is kilometers ver te zien en de toegangsweg naar het landbouwbedrijf wordt afgesloten. De stal was bijna klaar om opnieuw kippen in te stoppen, maar stond dus voorlopig leeg.