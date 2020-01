In Tielt heeft vorige nacht een zware brand gewoed bij het wanddecoratiebedrijf Grandeco. Niemand raakte gewond maar de schade is aanzienlijk.

De hulpdiensten kregen de oproep binnen rond 1u45. Toen de brandweer ter plekke kwam sloegen de vlammen door het dak van het bedrijf aan de Wakkensesteenweg.

Impact op productie

Het vuur is ontstaan in een droogoven voor behangpapier. De brandweer had de brand snel onder controle. Het was de nachtploeg die het vuur had opgemerkt. Niemand raakte gewond.

In de loop van de dag zal duidelijk zijn wat de gevolgen van de brand zijn voor de productie.