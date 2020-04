Zwanenkoppel met kuikens 't Stil Ende stelt het goed

“In principe geven we er de voorkeur aan de jongen buiten op te kweken", vertelt schepen van openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). "In elke situatie maken we echter de afweging wat het beste is voor de dieren. Hiermee proberen we te anticiperen op problemen zoals territoriumdrift onder koppels, verstoring door mensen of natuurlijke vijanden zoals meeuwen en eksters." Dat is het geval met het koppel zwanen van ’t Stil Ende.

Respecteer rust

Veel mensen komen graag een kijkje nemen naar de schattige zwanenkuikens. “Zeker in corona-tijden is het zicht van jonge zwanen een deugddoend gegeven", meent Van Volcem.

Om de verstoring door mensen wat te beperken werden er reeds schermen geplaatst voor wanneer de zwanen terugkeren. Alle mensen kunnen dan komen kijken naar het koppel en haar jongen, maar er wordt wel gevraagd om de rust van de dieren te respecteren door voldoende afstand te bewaren.