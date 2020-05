De vier zwaneneieren in Brugge zijn terecht. Ze zijn dan toch niet gestolen, maar zaten gewoon diep onderaan in het nest. De groendienst heeft de vier eieren 'teruggevonden'.

Het stadsbestuur kreeg eerder de melding dat vier zwaneneieren zouden gestolen zijn uit een nest langs 't Stil Ende in Brugge. De politie startte daarop een onderzoek, maar het was dus loos alarm. Dat laat schepen Mercedes Van Volcem weten in een bericht op Facebook.