Zwanen keren terug naar hun vaste stek in Brugge

In Brugge zijn twaalf zwanen losgelaten op het Stil Ende.

Dat is hun vaste plek, maar door de ophokplicht zaten de sierlijke vogels een tijdje noodgedwongen vast. Die ophokplicht voor kippen en pluimvee is nu voorbij.

Sinds midden november vorig jaar moesten alle dieren afgeschermd worden door een uitbraak van vogelgriep in ons land, een erg besmettelijke en dodelijke ziekte.

Professionele pluimveehouders moeten hun dieren nog steeds in hun hok houden of met netten afschermen. " Maar als alles goed gaat kunnen we ook voor de professionele pluimveehouderijen op 20 april de ophokplicht opheffen", zegt federaal minister van Landbouw David Clarinval.