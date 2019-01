Zwaargewonde bij verkeersongeval op knooppunt R8-A19

Opnieuw dat knooppunt...

De plek van het ongeval is een bekend zwart punt in West-Vlaanderen. Het dossier voor de heraanleg sleept al 20 jaar aan en werd onlangs nog maar eens uitgesteld. De werken zouden eind 2018 starten, maar die timing werd verlegd naar 2019. Maar begin dit jaar werden de werken nog maar eens op de lange baan geschoven. Het lijkt er op dat het nieuwe moderne knooppunt pas in 2022 af zal zijn.

Het dossier sleept ondertussen al zowat 20 jaar aan. Al in december 2001 werd er in de Vlaamse regering over het dossier gepraat. Carl Decaluwé, toen nog Vlaams volksvertegenwoordiger wond zich op over het uitstellen van het dossier. Renaat Landuyt, toen nog Vlaams Minister, antwoordde dat er zes miljoen euro was voorzien in het reserveprogramma voor 2004. Ondertussen, meer dan 15 jaar later, lijkt er nog niets veranderd.

Bekijk ook