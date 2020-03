Zwaargewonde bij ongeval op E40 in Jabbeke

Even voor 10 uur vanmorgen is op de E40 in Jabbeke een zwaar ongeval gebeurd. Eén persoon raakte daarbij zwaargewond.

Het slachtoffer reed in de richting van de kust en vertraagde voor een file verderop. De chauffeur die achter hem reed merkte dat te laat op en kon zijn voorligger niet meer ontwijken. Door de klap belandde de eerste wagen in de gracht. De bestuurder zat gekneld in zijn voertuig en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar. Het slachtoffer werd met de MUG-heli naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was het rechterrijvak versperd en was het een tijdlang aanschuiven vanaf Loppem.