Zwaardere straffen gevraagd voor daders "Fitnessmoord"

Kris Luyckx, advocaat van de nabestaanden van een 20-jarige Antwerpenaar die enkele jaren geleden neergeschoten werd in Dadizele, vraagt het hof in Gent om de schutter van de 'Fitnessmoord' schuldig te verklaren aan moord en de twee anderen als mededader.

"Zij wisten wat er ging gebeuren", zegt hij.

In eerste aanleg werd de schutter door de rechter in Ieper veroordeeld tot zes jaar cel voor doodslag en drugsbezit. Volgens de rechter waren de twee andere betrokkenen niet medeplichtig aan de doodslag. Eén van hen kreeg twaalf maanden effectief voor de drugs en nog eens twaalf maanden voor het wapenbezit. De andere kreeg een gevangenisstraf van twaalf maanden voor drugsdelicten en acht maanden voor de wapens.

Maar daartegen werd beroep aangetekend.

Het openbaar ministerie vorderde vanochtend in beroep respectievelijk twaalf en vijf jaar effectief. Maar volgens advocaat Kris Luyckx, die de nabestaanden van Ehet slachtoffer bijstaat, gaat het niet om doodslag maar om moord. In eerste aanleg werd gepleit dat het slachtoffer de dader had uitgelokt door een matrak uit te klappen. Maar dat is volgens Luyckx onzin.

Dader vraagt vrijspraak

Tom K. uit Moorslede meent dat hij de 20-jarige Antwerpenaar Elias K. beschoot wegens wettige zelfverdediging. Zijn advocaat vindt dan ook dat hij moet worden vrijgesproken. Een van de drie mannen uit Antwerpen haalde eerst een wapen boven dat achteraf een alarmpistool bleek. "Ik heb een gun! ", riep die heel hard. "En op dat moment haalde een tweede een telescopische matrak boven en duwde op het knopje", legde advocaat Kristiaan Vandenbussche uit. "Toen Tom die klik hoorde, dacht hij dat hij ging beschoten worden. Men vergeet ook dat hij onder schot werd gehouden door dat alarmpistool. Daarom schoot hij in de richting van de 'klik'." Wettige zelfverdediging dus, volgens Vandenbussche. "Dit is niet schieten op een vluchtende overvaller! " Op 8 november staat de zaak voor het hof in voortzetting. Dan komen de twee andere daders aan het woord en volgen de replieken.

