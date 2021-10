Zwaardere straf en boete na kraanongeval in Nieuwpoort

Het hof van beroep in Gent heeft nu ook de bedrijfsleider van het kraanbedrijf Neremat uit Izegem veroordeeld voor het dodelijk ongeval met een torenkraan in Nieuwpoort eind december 2017.

In eerste aanleg had de rechtbank van Veurne alleen het bedrijf veroordeeld tot een boete van 12.000 euro, waarvan 2.400 effectief. In beroep werd de boete verzwaard tot 40.000 euro. Ook de bedrijfsleider werd veroordeeld tot drie maanden cel en een geldboete van 8.000 euro.

De torenkraan stond opgesteld in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort-Bad. Eind december 2017 ging de kraan door hevige windstoten aan het kantelen, waardoor het tegengewicht op Residentie Mosselbank in de Franslaan belandde. Bij het ongeval kwam een 73-jarige vrouw om het leven en vielen vier gewonden. De drie bovenste verdiepingen van het appartementsgebouw en enkele auto's liepen zware schade op.

Nalatigheid

Het openbaar ministerie verweet het bedrijf een gebrek aan voorzorg want er waren al eerder incidenten geweest waardoor de kraan aan het tollen was geslagen. "Toen moest een alarm afgaan, maar behoudens een anti-rotatiesysteem werd geen onderzoek gevoerd naar de oorzaak." Ook de bedrijfsleider was volgende de procureur-generaal nalatig omdat hij persoonlijk op de hoogte was van de incidenten.

