Snelheidsremmers zijn nodig, maar het zwaar verkeer in de dorpskom valt al bij al mee. Dat is de eindconclusie van een onderzoek over de verkeersimpact op het pittoreske polderdorp Lissewege.

Al jaren klagen bewoners, uitbaters en bezoekers over te veel zwaar verkeer in het kleine dorp. Ook vandaag blijkt dat het gewone sluipverkeer van auto’s in Lissewege niet te onderschatten is.

Dat het vooral om perceptie gaat, ontkennen veel mensen in Lissewege. Enkele paaltjes als snelheidsremmer blijken onvoldoende, zeggen ze. Het schepencollege van Brugge zegt dat er bijkomende ingrepen aankomen.