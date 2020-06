Zwaar verkeer blijft voor problemen zorgen in Lissewege

In Lissewege blijft zwaar verkeer af en toe voor problemen zorgen. Gisteren geraakte een trekker met een grote laadbak vast ter hoogte van de Goedendag in het witte dorp.

Na wat takken te hebben afgereden, verliet het gevaarte Lissewege in tegenovergestelde richting. En vorige week nog was er schade aan de dorpsbrug toen een vrachtwagen zich vastreed. Dat veroorzaakte schade aan de arduinen brugstenen en het beeld van de drie chef-koks. (Lees verder onder de foto)

Het is niet de eerste keer dat zware voertuigen of bestelwagens met aanhangwagens brokken maken in het dorpje. En heel wat mensen zijn die situatie beu.

Lees ook: