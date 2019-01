Zwaar ongeval in Waregem: inzittenden vluchten weg

Op het kuispunt van de Vijfseweg met de Boulezlaan in Waregem zijn zaterdagavond laat twee voertuigen op elkaar gebotst.

Het ongeval gebeurde rond 23.15 uur toen een Opel Astra vanuit de Boulezlaan aan hoge snelheid links wou opdraaien richting Sint-Eloois-Vijve, maar in botsing kwam met een VW Polo die richting het stadscentrum reed.

De bestuurder en passagier van de Opel raakten bij het ongeval niet gewond en bleven aanvankelijk ter plaatse, maar namen even later de benen. Ook de inzittenden van de VW Polo bleven als bij wonder ongedeerd. Door de klap ontstond rookontwikkeling aan een van de voertuigen, waardoor ook de brandweer ter plaatse snelde. Die hoefde echter niet te blussen, de vermeende rookontwikkeling bleek afkomstig van de uitgeklapte airbags. De brandweer kon zich uiteindelijk beperken tot het reinigen van het wegdek, dat door het ongeval bezaaid lag met brokstukken en olie.

De politie is een onderzoek gestart en spoort de inzittenden van de Opel op. Waarom het duo wegvluchtte, is niet duidelijk. Door het ongeval was het kruispunt een tijdlang volledig afgesloten, het verkeer moest plaatselijk omrijden.