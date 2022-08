Zwaar ongeval in Veurne: wagen vernield, bestuurder ongedeerd

Zondagavond is langs de Vaartstraat in Veurne een zwaar ongeval gebeurd.

Een bestuurder verloor er de controle over zijn voertuig. De wagen botste tegen enkele betonnen wegobstakels, en kwam dwars over de baan tot stilstand. Door de klap brak een deel van het motorblok en een wiel af. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf, maar zijn wagen is totaal vernield en moest getakeld worden.

Door het ongeval werd de Vaartstraat korte tijd afgesloten en moest de brandweer ter plaatse komen om brokstukken en motorvloeistof van de baan te ruimen.