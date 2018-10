Zwaar ongeval in Veurne

In 's Heerwillems bij Veurne is zaterdagvoormiddag opnieuw een zwaar ongeval gebeurd op de baan tussen Veurne en Pervijze.

Op de wijk 's Heerwillems verloor een bestuurster de controle over haar voertuig op het natte wegdek. De wagen ramde een boom en kwam enkele meters verder op zijn dak in de gracht terecht. De wagen raakte daarbij ook nog een stenen duiker. De bestuurster werd gelukkig niet zwaar gewond en kon in de ziekenwagen worden verzorgd vooraleer naar het ziekenhuis te worden overgebracht voor een medische controle.

De auto werd door de klap totaal vernield. De brandweer van Veurne werd ter plaatse gestuurd op de baan vrij te maken van brokstukken en weggeslingerde modder. Het ongeval gebeurde op een recht stuk weg, voorbij een aantal bochten waar in het verleden al tal van ongevallen gebeurden.