Een wagen is maandagmiddag op de E40 tegen de middenberm gereden. Bij het ongeval, in Ramskapelle bij Nieuwpoort, raakte één persoon levensgevaarlijk gewond.

Eén rijvak de E40, in de richting van Frankrijk, was zo maandag in de vooravond een tijdlang versperd. De bestuurder werd door de brandweer bevrijd en na enige tijd overgevlogen met de MUG-heli naar het ziekenhuis in Veurne. Door het ongeval moest het verkeer traag voorbij op één rijstrook wat voor een lange file zorgde in de richting van Middelkerke.