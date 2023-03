Zwaar ongeval met motorrijder in Keiem

In Keiem, nabij Diksmuide, is een motorrijder van 58 uit het Oost-Vlaamse Aalter zwaargewond geraakt. Tijdens een motortreffen vloog de man uit de bocht en botste frontaal op een auto.

In de Tervaetestraat in Keiem gebeurde op zondag iets voorbij het middaguur een zwaar verkeersongeval. Een Oost-Vlaamse motorrijder verslikte zich in een bocht op de weg richting de IJzer. Volgens commissaris Kris Huysentruyt van de politiezone Polder kende hij de wegen niet zo goed en verloor hij de controle over het stuur.

Zware verwondingen

De man werd naar het ziekenhuis gebracht met zware verwondingen en onderging een operatie, maar verkeerde niet in levensgevaar. De tegenligger, een 68-jarige buurtbewoner, kwam er met de schrik vanaf. Er was nog een derde persoon betrokken bij het ongeval, een fietser, maar ook die hield weinig over aan de botsing.