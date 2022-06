Deze middag is een zwaar ongeval gebeurd op de Roeselaarseweg in Torhout, daar kwam het tot een botsing tussen een wagen en een fietser.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Slingerstraat met de Roeselaarseweg en de Sneppestraat. De fietser, een man van 78 uit Oostkamp, is in levensgevaar en werd na een lange reanimatie met de MUG-heli overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van het voertuig is een 71-jarige uit Kortemark.

Bekijk ook