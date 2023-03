Zus van Olivier Vandecasteele: "Ik besef dat vrijlating nog niet voor meteen is"

Toch is ze voorzichtig positief nadat het Grondwettelijk Hof vrijdagavond het verdrag, dat een ruil mogelijk maakt tussen Belgische en Iraanse gevangenen, niet heeft vernietigd.

Olivier is de hulpverlener uit Aalbeke die intussen al meer dan een jaar wordt vastgehouden in een Iraanse cel. Zijn zus Nathalie hoopt dat met het arrest zijn levensomstandigheden nu ook beter worden in de Iraanse cel. Olivier zelf weet voorlopig nog niet van het arrest, want de familie heeft al sinds 20 januari geen contact meer met hem gehad.

In ruil voor de vrijlating van Olivier zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een - verijdelde - terreuraanslag in Parijs. Op die mogelijkheid reageren N-VA en Vlaams Belang verbaasd. Zij vrezen dat op die manier de Europese veiligheid in gevaar kan komen.