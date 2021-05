Zulte Waregem verlengt contract Damien Marcq niet

De club en de speler slaagden er niet in een akkoord te vinden voor de verlenging van zijn contract. Marcq kwam in januari 2018 over van AA Gent en speelde in totaal 69 wedstrijden voor Zulte Waregem. Voordien speelde hij in eigen land voor Boulogne, Caen, Dijon en Sedan.

Zijn carrière in België begon in 2013 bij Sporting Charleroi. Dit seizoen speelde Marcq 28 wedstrijden voor Essevee. Sinds eind oktober was hij kapitein van de club. In het begin van zijn periode bij Zulte Waregem stond hij lange tijd aan de kant met klierkoorts.

"Mijn avontuur bij Essevee eindigt hier maar ik wil alle spelers, stafleden en supporters bedanken voor de voorbije drie jaar", reageerde Damien Marcq op zijn sociale media.