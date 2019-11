Zulte-Waregem springt de top zes binnen

Björdal leek de bezoekers na een kwartier op voorsprong te zetten met een mooi hakje, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd. Even later was het dan toch prijs voor Zulte-Waregem. Bruno gleed de voorzet van Mensah in het net. Zulte-Waregem was de betere ploeg, maar miste efficiëntie.

In de blessuretijd zorgde Cyle Larin voor de 2-0. Zulte-Waregem nadert zo tot op twee punten van Malinwa en mag stilaan beginnen dromen van deelname in Play-Off 1. Onderaan het klassement speelden Cercle Brugge en Waasland-Beveren gelijk.