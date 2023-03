Zulte Waregem zit niet alleen sportief, maar ook financieel in moeilijke papieren. Het opgestapelde verlies is opgelopen tot bijna 17 miljoen euro. Zulte Waregem is nog in handen van lokale aandeelhouders. Zij benadrukken dat ze zich met hun eigen kapitaal blijven engageren voor de club. Ze zijn niet langer actief op zoek naar investeerders.