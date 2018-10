Zuivelbedrijf Belgomilk krijgt boete voor arbeidsongeval

Zuivelbedrijf Belgomilk uit Langemark is door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld tot een geldboete van 28.800 euro voor een arbeidsongeval met een 18-jarige jobstudent.

Het slachtoffer verloor twee vingerkootjes, toen hij met zijn hand in een kolomboormachine belandde.

De jobstudent was pas enkele dagen aan de slag, toen hij op 6 juli 2017 de boorkop van zijn machine moest vervangen. Toen de jongeman daarna de boormachine even wilde testen, ging het mis. Zijn handschoenen werden gegrepen door de machine, waardoor twee vingerkootjes geamputeerd werden. Daarnaast liep het slachtoffer ook enkele gebroken vingers en een gebroken onderarm op.

Het onderzoek bracht duidelijke gebreken in het welzijnsbeleid van het bedrijf aan het licht. Van de bewuste machine was er nooit een risicoanalyse uitgevoerd en waren er dus ook geen preventiemaatregelen genomen. Het arbeidsauditoraat vorderde een geldboete van 48.000 euro.

Hand in eigen boezem

Belgomilk betwistte de feiten niet en stak de hand in eigen boezem. Volgens de verdediging was er in de jaren voor het ongeval weinig veranderd op de garageafdeling, waardoor die afdeling minder aandacht had gekregen. Na het arbeidsongeval werden alle veiligheidsprocedures wel vervangen en aangepast. De advocaat van het bedrijf vroeg om een milde bestraffing.

In het vonnis noemde de rechter het lovenswaardig dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg ging. De rechter veroordeelde Belgomilk uiteindelijk tot de minimumgeldboete van 28.800 euro, waarvan 7.200 euro effectief.