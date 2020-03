Zuienkerke en Spiere-Helkijn enige "coronavrije" West-Vlaamse gemeenten

Het gaat om kleinere gemeenten met respectievelijk weinig inwoners. Zuienkerke telt er volgens de officiële statistieken iets meer dan 2.700, Spiere-Helkijn iets meer dan 2.000.

De inwoners van de gemeenten zouden zich goed aan de geldende regels houden. Dat kan een verklaring zijn voor het feit dat er daar nog geen besmettingen vastgesteld zijn. En in zo'n kleine gemeente mis je natuurlijk ook de overvloedige aanwezigheid van grote winkelketens, café's en restaurants.

Plaatselijke buurtwinkel

In de plaatselijke buurtwinkel en slager in Zuienkerke krijgen ze de jongste dagen alvast meer volk over de vloer. "De mensen hebben schrik van de grootwarenhuizen", luidt het daar. En blijkbaar is Zuienkerke ooit uitgeroepen tot "meest gezonde gemeente", wat natuurlijk ook een verklaring kan zijn...