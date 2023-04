Zuid-West-Vlaanderen telt hoogste aantal bewoners van woonzorgcentra

Het aandeel 65-plussers dat in een woonzorgcentrum verblijft, lag in 2021 het hoogst in Zuid-West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen die ze deze week hebben gepubliceerd.

Volgens Statistiek Vlaanderen gaat het in Zuid-West-Vlaanderen om een aandeel van meer dan zes procent. Ook in het zuiden van Oost-Vlaanderen liggen de cijfers hoog. Aan de kust en in het oosten van Limburg scoren ze met 4,5% het laagst. (Lees verder onder de foto)

Stijging gemiddelde leeftijd

Uit de resultaten blijkt ook dat de gemiddelde leeftijd van een bewoner van een woonzorgcentrum is toegenomen. In 2021 was de gemiddelde leeftijd 87 jaar. De mannelijke bewoners zijn gemiddeld 85 jaar en de vrouwelijke bewoners 88 jaar. In vergelijking met 2010 is de gemiddelde leeftijd met één jaar toegenomen.