Zuid-West-Vlaanderen brengt daklozen in kaart

Welzijnsvereniging W13 wil met de telling een beter zicht krijgen op het aantal dak- en thuislozen in de regio en wil op basis van de resultaten van de telling een passend beleid ontwikkelen rond wonen voor mensen in een kwetsbare situatie. Momenteel is het niet duidelijk hoeveel dak- en thuislozen er zijn in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Passend beleid ontwikkelen

"Als men ons vraagt hoeveel dak- en thuislozen er zijn in onze regio en in de 14 Zuid-West-Vlaamse gemeenten, kan niemand het juiste antwoord geven. Hoe kun je een passend beleid ontwikkelen als je niet eens weet hoeveel mensen geholpen moeten worden? Daarom hebben we ons met de regio kandidaat gesteld om de eerste telling in West-Vlaanderen te organiseren", zegt de voorzitter van W13, Philippe De Coene.

In totaal zullen minstens 54 organisaties tellen. Het gaat daarbij om onder meer OCMW's, het CAW, organisaties uit jeugdhulp en sociale verhuurkantoren. Medewerkers van die organisaties vullen de vragenlijst in waardoor dubbele tellingen worden vermeden. Wel worden de vragenlijsten anoniem verwerkt. Vanaf 15 november verwerkt een onderzoeksteam alle gegevens met de grootste zorg. In maart 2022 wordt het eindrapport verwacht. De resultaten moet W13 in staat stellen om huidige acties bij te sturen en nieuwe acties op poten te zetten om mensen in kwetsbare situaties te helpen.