Zowat 4 op 10 vissersschepen in buitenlandse handen

Op 10 jaar tijd betekent dat een daling met met 25 schepen. Alle bestaande vissersvaartuigen zijn in handen van Belgische ondernemingen, maar de nationaliteit van de aandeelhouders is moeilijk te achterhalen zo blijkt. Geschat wordt dat zo’n 40% van alle schepen die onder Belgische vlag varen in buitenlandse handen zijn. Nederland neemt het grootste deel van het buitenlandse aandeelhouderschap voor zijn rekening.

Volgens de minister zouden die Nederlandse rederijen met Belgische vlag zowat 40% van onze toegestane visquota opvissen. Ondanks de brexit zijn er geen indicaties dat onze vissersboten binnenkort onder Britse vlag zullen varen.