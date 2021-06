Zoveelste bestelwagen rijdt zich vast onder spoorwegbrug Waregem

Een bestelwagen reed zich zaterdag vast onder de lage spoorwegbrug in de Tjollenstraat in Waregem. En het is zeker niet de eerste keer dat dat daar gebeurt.

De witte huurbestelwagen kwam gisteren klem te zitten onder de spoorwegbrug met een doorganghoogte van 2,5 meter. En dit gebeurde er de afgelopen jaren wel vaker.

In 2017 was de spoorwegbrug nog maar net voorzien van een banner met een waarschuwing erop. Toen een chauffeur er zich vast reed boog de gemeenteraad zich over het probleem, maar een oplossing bleef uit. Een metalen constructie of een systeem met detectoren vindt de gemeente te duur, aangezien er vier verschillende straten tot de brug leiden.