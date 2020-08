Zoutzuurlek zorgt voor rookontwikkeling in Spiere

In Spiere werd zaterdagavond kort voor middernacht even alarm geslagen: een lek van zoutzuur uit een tankwagen zorgde voor rookontwikkeling.

Bij transportfirma Vervaeke langs de Ijzeren Bareel in Spiere werd zaterdagavond kort voor middernacht alarm geslagen toen heel wat rook opsteeg uit een geparkeerde tankwagen. Er werd even gevreesd dat de tankwagen in brand stond. Brandweerlui in blauwe chemicaliënpakken gingen op zoek naar de oorzaak van de rookontwikkeling.

Die bleek al snel veroorzaakt door een lek van zoutzuur uit de tankwagen. Het goedje kwam hierdoor op de vochtige betonvloer terecht, wat een chemische reactie veroorzaakte en zo zorgde voor rook. In samenspraak met het bedrijf werd beslist om de inhoud van de tankwagen over te pompen, waardoor alle gevaar snel geweken was.

Niemand raakte gewond.